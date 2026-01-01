Minecraft Dungeons 2 dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch 2

Déjà annoncé en développement à destination de la Nintendo Switch 2 en mars dernier, Minecraft Dungeons 2 vient de faire une apparition surement un peu plus tôt que prévue sur l'eShop américain. Nous apprenons ainsi que le titre sera finalement disponible à partir du 29 septembre 2026.

Rangez votre pioche, saisissez votre épée et lancez-vous dans une toute nouvelle aventure palpitante avec Minecraft Dungeons II. Parcourez des terres inexplorées et des lieux mystérieux dans une quête visant à empêcher un nouveau mal de semer le chaos, non pas dans un, mais dans deux mondes !

Affrontez de redoutables ennemis lors de combats explosifs et frayez-vous un chemin à travers des hordes de créatures qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher de sauver la situation.

Les défis seront plus difficiles que jamais ! Précommandez dès aujourd'hui et obtenez 2 apparences de héros, la Cape Tordue (Twisted Cape) ainsi que le Poulet de compagnie Tordu (Twisted Chicken Pet).

Alors, qu'attendez-vous ? Une crise majeure est à nos portes ! Vous et vos amis serez-vous à la hauteur pour y faire face ?