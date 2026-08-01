Le set LEGO Jeu d'arcade Donkey Kong est disponible

C'était le secret de LEGO le moins bien gardé suite à de multiples fuites sur la Toile, Le set LEGO Jeu d'arcade Donkey Kong est désormais disponible pour tous les consommateurs au prix conseillé de 169,99€. Reprenant l'aspect du premier niveau du célèbre jeu Donkey Kong, les joueurs pourrons recréer le chemin de Mario Jumpman sautant de plateformes en plateformes en évitant les tonneaux, pour rejoindre Pauline. Constitué de 1371 pièces, ce set animé aura fière allure pour les nostalgiques et autres amoureux de Donkey Kong (et de Mario).

Recréez l'action du célèbre jeu vidéo combinant sauts et lancers de tonneaux, avec le jeu de construction Jeu d'arcade Donkey Kong™ LEGO® (72051) pour adultes. Ce modèle rend hommage au jeu d'arcade original et constitue une décoration rétro ludique à exposer chez vous, dans votre salle de jeux ou votre bureau. Retrouvez Jumpman, Donkey Kong et Lady, ainsi que des détails culte tels que l'échafaudage, l'échelle et le marteau. Actionnez le levier pour libérer un tonneau à la fois, comme s'il était lancé par Donkey Kong. Puis déplacez Jumpman avec le joystick et appuyez sur le bouton pour le faire sauter par-dessus les tonneaux. Ce set à collectionner constitue une fabuleuse idée de cadeau pour les adultes fans de jeux vidéo et de salles d'arcade rétro. L’application LEGO Builder propose une expérience de construction enrichie avec visualisation en 3D, suivi de la progression et instructions numériques étape par étape. Contient 1 371 pièces. JEU D'ARCADE À COLLECTIONNER – Revivez le plaisir de jouer au jeu d’arcade original avec le set de construction rétro Jeu d'arcade Donkey Kong™ LEGO® (72051) pour adultes

DÉTAILS AUTHENTIQUES – Recréez un niveau du jeu d’arcade Donkey Kong™ incluant Jumpman, Donkey Kong et Lady, des détails tels que l’échafaudage, l’échelle et le marteau, ainsi qu'un mécanisme faisant circuler les tonneaux dans une boucle continue

SAUTER ET ESQUIVER – Actionnez le levier pour libérer les 21 tonneaux l’un après l’autre, déplacez Jumpman avec le joystick et appuyez sur le bouton pour le faire sauter par-dessus les tonneaux

DÉCORATION RETRO – Ce modèle rend hommage au jeu d'arcade original Donkey Kong™ et constitue un objet décoratif empreint de nostalgie, à exposer dans votre salle de jeu, sur une étagère ou dans votre bureau

IDÉE DE CADEAU POUR GAMERS ADULTES – Faites-vous plaisir ou offrez cet objet dérivé du célèbre jeu vidéo aux adultes, hommes ou femmes, fans de Donkey Kong™, Super Mario™ et de décorations rétro

INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN 3D – Avec l’application LEGO® Builder, vous pouvez créer vos modèles avec des instructions en 3D, suivre votre progression et sauvegarder tous vos sets au même endroit

MODÈLE À COLLECTIONNER INSPIRÉDU JEU VIDÉO – Ce kit fait partie d’une vaste collection de sets LEGO®, conçus pour les adultes qui aiment se détendre et recharger leurs batteries avec des activités manuelles immersives

DIMENSIONS – Ce set de construction de 1 371 pièces mesure plus de 39 cm de haut, 27 cm de large et 15 cm de profondeur

Tonneaux à gogo et action rétro !



Recréez le décor du jeu classique avec le set LEGO Jeu d'arcade Donkey Kong, maintenant disponible ! pic.twitter.com/JkzLtQtOyO — Nintendo France (@NintendoFrance) August 1, 2026

Source : Lego