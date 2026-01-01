Le set LEGO Donkey Kong sera disponible le 1er août

C’était le secret le bien moins gardé de la toile depuis des semaines, après divers leaks, le set LEGO Donkey Kong a enfin été officialisé, avec une date de sortie bien plus proche que prévue. Le set sera disponible à partir du 1er août 2026 et proposé au tarif de 169,99€.

Recréez l'action du célèbre jeu vidéo combinant sauts et lancers de tonneaux, avec le jeu de construction Jeu d'arcade Donkey Kong™ LEGO® (72051) pour adultes. Ce modèle rend hommage au jeu d'arcade original et constitue une décoration rétro ludique à exposer chez vous, dans votre salle de jeux ou votre bureau. Retrouvez Jumpman, Donkey Kong et Lady, ainsi que des détails culte tels que l'échafaudage, l'échelle et le marteau. Actionnez le levier pour libérer un tonneau à la fois, comme s'il était lancé par Donkey Kong. Puis déplacez Jumpman avec le joystick et appuyez sur le bouton pour le faire sauter par-dessus les tonneaux. Ce set à collectionner constitue une fabuleuse idée de cadeau pour les adultes fans de jeux vidéo et de salles d'arcade rétro. L’application LEGO Builder propose une expérience de construction enrichie avec visualisation en 3D, suivi de la progression et instructions numériques étape par étape. Contient 1 367 pièces.