Le set LEGO Donkey Kong sera disponible le 1er août
C’était le secret le bien moins gardé de la toile depuis des semaines, après divers leaks, le set LEGO Donkey Kong a enfin été officialisé, avec une date de sortie bien plus proche que prévue. Le set sera disponible à partir du 1er août 2026 et proposé au tarif de 169,99€.
Recréez l'action du célèbre jeu vidéo combinant sauts et lancers de tonneaux, avec le jeu de construction Jeu d'arcade Donkey Kong™ LEGO® (72051) pour adultes. Ce modèle rend hommage au jeu d'arcade original et constitue une décoration rétro ludique à exposer chez vous, dans votre salle de jeux ou votre bureau. Retrouvez Jumpman, Donkey Kong et Lady, ainsi que des détails culte tels que l'échafaudage, l'échelle et le marteau. Actionnez le levier pour libérer un tonneau à la fois, comme s'il était lancé par Donkey Kong. Puis déplacez Jumpman avec le joystick et appuyez sur le bouton pour le faire sauter par-dessus les tonneaux. Ce set à collectionner constitue une fabuleuse idée de cadeau pour les adultes fans de jeux vidéo et de salles d'arcade rétro. L’application LEGO Builder propose une expérience de construction enrichie avec visualisation en 3D, suivi de la progression et instructions numériques étape par étape. Contient 1 367 pièces.
- JEU D'ARCADE À COLLECTIONNER – Revivez le plaisir de jouer au jeu d’arcade original avec le set de construction rétro Jeu d'arcade Donkey Kong™ LEGO® (72051) pour adultes
- DÉTAILS AUTHENTIQUES – Recréez un niveau du jeu d’arcade Donkey Kong™ incluant Jumpman, Donkey Kong et Lady, des détails tels que l’échafaudage, l’échelle et le marteau, ainsi qu'un mécanisme faisant circuler les tonneaux dans une boucle continue
- SAUTER ET ESQUIVER – Actionnez le levier pour libérer les 21 tonneaux l’un après l’autre, déplacez Jumpman avec le joystick et appuyez sur le bouton pour le faire sauter par-dessus les tonneaux
- DÉCORATION RETRO – Ce modèle rend hommage au jeu d'arcade original Donkey Kong™ et constitue un objet décoratif empreint de nostalgie, à exposer dans votre salle de jeu, sur une étagère ou dans votre bureau
- IDÉE DE CADEAU POUR GAMERS ADULTES – Faites-vous plaisir ou offrez cet objet dérivé du célèbre jeu vidéo aux adultes, hommes ou femmes, fans de Donkey Kong™, Super Mario™ et de décorations rétro
- INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN 3D – Avec l’application LEGO® Builder, vous pouvez créer vos modèles avec des instructions en 3D, suivre votre progression et sauvegarder tous vos sets au même endroit
- MODÈLE À COLLECTIONNER INSPIRÉDU JEU VIDÉO – Ce kit fait partie d’une vaste collection de sets LEGO®, conçus pour les adultes qui aiment se détendre et recharger leurs batteries avec des activités manuelles immersives
- DIMENSIONS – Ce set de construction de 1 367 pièces mesure plus de 39 cm de haut, 27 cm de large et 15 cm de profondeur