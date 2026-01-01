HELLO KITTY PARTY LAND - Les précommandes sont ouvertes sur Nintendo Switch 1 et 2

Bandai Namco Entertainment Europe a lancé les précommandes en ligne pour le jeu vidéo HELLO KITTY PARTY LAND, attendu pour le 29 octobre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Derrière ce nom se cache un jeu festif qui réunit la bande la plus mignonne qui soit. Les joueurs pourront plonger dans l'univers haut en couleur de Hello Kitty® et ses amis avec le tout premier titre de Sanrio Games, qui met en scène 145 personnages et propose des dizaines de mini-jeux. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

HELLO KITTY PARTY LAND met en scène les personnages préférés de Sanrio dans une expérience ludique pour tous les âges, qui emmène les joueurs dans une charmante petite ville peuplée par Hello Kitty et ses amis. Le jeu permet jusqu’à quatre joueurs de participer à plus de 45 mini-jeux originaux, en jouant ensemble dans une série de jeux de fête fantaisistes sur le thème du sport, de la gastronomie, de la musique et bien plus encore. Les joueurs ont le choix parmi une vaste sélection de personnages populaires et peuvent personnaliser leurs avatars avec des coiffures, des tenues et des objets trouvés tout au long du jeu. Doté de commandes intuitives, HELLO KITTY PARTY LAND est idéal pour les débutants comme pour les joueurs confirmés, qui peuvent y jouer en solo ou entre amis en mode multijoueur local ou en ligne.