HellHeart Breaker - Les créateurs de Cuisineer de retour avec un nouveau titre sur Nintendo Switch

Après Cuisineer, le studio BattleBrew Productions est de retour avec un nouveau dungeon-crawler de type roguelike dénommé HellHeart Breaker. Attendu pour le deuxième trimestre de l'année 2027 sur PC, une version Nintendo Switch est également au programme. En attendant, nous vous laissons visionner le trailer de présentation ci-dessous.

Un rendez-vous à ne pas oublier

Après le succès de leur précédent titre de dungeon crawler mignon à forte touche roguelite, Cuisineer, les joueurs doivent se préparer à encore plus d’action et de défis, car vous vous retrouverez enfermé au plus profond de l’Underworld, contraint de vous frayer un chemin vers la sortie. Ce n’est pas qu’un roguelite hack-and-slash : séduisez des monstres filles pour obtenir des pouvoirs uniques, tandis que celles que vous ne romancez pas deviendront les boss que vous devrez affronter.

Bienvenue dans mes chambres

Situé dans un Underworld inspiré de l’Asie, mêlant jazz enfumé et charme néon, vous vous réveillez dans une chambre oubliée d’un établissement de bains, devenant rapidement un nouveau résident de la dernière ville encore debout dans l’Underworld : Aashraya. Sans aucun souvenir de votre identité et marqué par une prophétie inquiétante, vous partez à la découverte de votre véritable nature.

Explorez l’histoire riche de ce monde tout en rencontrant les personnages uniques et variés qui l’habitent. De la princesse Naga à la forgeronne Oni, en passant peut-être par une courtisane Kitsune ou une exécutrice Asura, les habitants d’Aashraya ont beaucoup à vous offrir.

Réminiscences – Drames

Apprenez de nouvelles compétences et maîtrisez les éléments auprès des héritiers des différentes clans, tout en tombant peut-être amoureux de l’un d’eux… ou même de deux.

Chaque héritier de clan possède ses propres circonstances et problèmes. À vous de décider si vous souhaitez marcher à leurs côtés dans cette vie, ou rejeter leurs idéaux et vous opposer à eux. Les joueurs peuvent s’allier à l’un des sept clans, chacun lié à l’un des sept mondes du jeu, à des arbres de compétences élémentaires et à une sélection de 35 armes uniques. En découvrant ces relations et en progressant dans les épreuves, il faudra rester prudent… peu de dangers sont aussi imprévisibles qu’un amour blessé.

Les ténèbres sauvages ne peuvent être contenues que pendant un temps limité. Combattez pour vous échapper de l’Underworld et assistez à la fin de cette époque — en tant que sauveur… ou en tant que fléau.

Gameplay, faits & fonctionnalités