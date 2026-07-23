Helix: Descent N Ascent - L’aventure cryptique est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d’une aventure cryptique bourrée d’énigmes, le tout dans une ambiance monochrome, Helix: Descent N Ascent vous attend sur Nintendo Switch. Disponible depuis le 23 juillet 2026, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Embarquez pour un voyage dans le monde oublié de Helix: Descent N Ascent.

À la recherche de la vérité

Vous vous éveillez dans un monde terne, sombre et désincarné. Bien que vous soyez généralement seul, vous rencontrez rapidement un autre être qui vous ressemble, sauf qu'il paraît toujours être en opposition. Qui est ce double ? Est-il un ami ou un ennemi ?

Décryptez votre chemin

Découvrez de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure de votre aventure. Chacun de ces pouvoirs vous permet d'interagir de manière significative avec l’environnement et de résoudre les nombreuses énigmes qui vous attendent.

Combinez vos pouvoirs

Maîtrisez le système unique de combinaison qui vous permet d'associer ces pouvoirs. Jouez de 25 façons différentes, en passant par 3 niveaux de complexité tout en explorant les terres désolées d'Helix.

Une odyssée émotionnelle profonde

Au-delà de l'aventure, Helix vous invite à réfléchir sur l'identité, la solitude et les relations humaines, en tissant les mystères et les souvenirs d'une existence passée, de fils personnels, culturels et spirituels. Décryptez des détails sans doute survolés d’une histoire qui mérite d'être revisitée.

Un voyage artistique

Découvrez une histoire qui ne se raconte pas avec des mots, mais aux travers d’une aventure immersive enrichie par de superbes illustrations en noir et blanc 4K, des décors 2D vivants, des peintures évocatrices et une musique atmosphérique puissante. S'inspirant des bandes dessinées indépendantes en noir et blanc des années 1980, des mangas des années 1990 et des bandes dessinées franco-belges des années 1970, les images monochromes sont symboliques et évoquent la dichotomie entre la lumière et l'obscurité.