Grizzy et les Lemmings : Crazy Party sortira début août sur Nintendo Switch

Le studio et éditeur belge Balio Studio, en collaboration avec le studio d'animation HARI, a le plaisir d'annoncer que Grizzy et les Lemmings – Crazy Party sortira en version numérique le 7 août 2026 sur Nintendo Switch et sur supports concurrents.

Adapté de la série animée à succès — l'un des 10 dessins animés les plus regardés au monde, diffusé en France sur France 4 / Okoo et Boomerang, et disponible sur Netflix — Crazy Party est un party game familial en local pour 1 à 4 joueurs : glissez-vous dans la peau des Lemmings et semez une joyeuse pagaille pour subtiliser à Grizzy son précieux pot de Yummy. Un jeu pensé pour être partagé en famille, idéal sur Switch.

Caractéristiques