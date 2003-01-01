Gecko Gods est disponible sur Nintendo Switch 2

Déjà sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en avril dernier, Super Rare Originals et Inresin sont ravis d'annoncer la disponibilité de la Nintendo Switch 2 Edition de Gecko Gods. Pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, une mise à jour sera proposée gratuitement et embarquera une amélioration des performances, et du contenu additionnel pour toutes les plateformes.

Explorez un archipel mystérieux à travers les yeux d'un petit mais puissant gecko dans Gecko Gods, un jeu d'aventure et de réflexion apaisant qui éveillera votre curiosité et votre agilité.

Promenez-vous librement parmi des ruines ensoleillées, des grottes secrètes et des temples antiques afin de découvrir les vestiges d'une civilisation perdue. Grâce à votre agilité de gecko, vous pouvez grimper aux murs, vous accrocher aux plafonds et atteindre des endroits inaccessibles. Le monde est entre vos pattes et vous pouvez l'explorer à votre guise.

Envie d'une petite pause entre deux énigmes ou défis de plateforme ? Lézardez sur votre petit bateau en bois en attendant d'arriver sur la prochaine île. Chaque escale vous offrira son lot de nouvelles énigmes, de secrets à découvrir, d'insectes à grignoter et de moments de tranquillité à savourer. Ici, pas de combats, aucune limite de temps. Une aventure paisible dans un monde merveilleux vous attend.

Caractéristiques :

Grimpez, rampez et accrochez-vous tel un véritable gecko

Élucidez des énigmes environnementales intuitives

Explorez chaque recoin de l'archipel librement

Naviguez sur des eaux calmes et accostez sur des îles uniques

Découvrez les secrets et l'histoire ancienne qui se cachent sur l'archipel

Détendez-vous dans l'atmosphère particulière de ce monde au charme naturel

Que vous soyez à la recherche d'exploration, d'énigmes ou tout simplement d'une ambiance paisible, vivez un voyage paisible à travers les yeux d'une minuscule créature dans Gecko Gods.