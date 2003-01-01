Gecko Gods est disponible sur Nintendo Switch 2
Déjà sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en avril dernier, Super Rare Originals et Inresin sont ravis d'annoncer la disponibilité de la Nintendo Switch 2 Edition de Gecko Gods. Pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, une mise à jour sera proposée gratuitement et embarquera une amélioration des performances, et du contenu additionnel pour toutes les plateformes.
Explorez un archipel mystérieux à travers les yeux d'un petit mais puissant gecko dans Gecko Gods, un jeu d'aventure et de réflexion apaisant qui éveillera votre curiosité et votre agilité.
Promenez-vous librement parmi des ruines ensoleillées, des grottes secrètes et des temples antiques afin de découvrir les vestiges d'une civilisation perdue. Grâce à votre agilité de gecko, vous pouvez grimper aux murs, vous accrocher aux plafonds et atteindre des endroits inaccessibles. Le monde est entre vos pattes et vous pouvez l'explorer à votre guise.
Envie d'une petite pause entre deux énigmes ou défis de plateforme ? Lézardez sur votre petit bateau en bois en attendant d'arriver sur la prochaine île. Chaque escale vous offrira son lot de nouvelles énigmes, de secrets à découvrir, d'insectes à grignoter et de moments de tranquillité à savourer. Ici, pas de combats, aucune limite de temps. Une aventure paisible dans un monde merveilleux vous attend.
Caractéristiques :
- Grimpez, rampez et accrochez-vous tel un véritable gecko
- Élucidez des énigmes environnementales intuitives
- Explorez chaque recoin de l'archipel librement
- Naviguez sur des eaux calmes et accostez sur des îles uniques
- Découvrez les secrets et l'histoire ancienne qui se cachent sur l'archipel
- Détendez-vous dans l'atmosphère particulière de ce monde au charme naturel
Que vous soyez à la recherche d'exploration, d'énigmes ou tout simplement d'une ambiance paisible, vivez un voyage paisible à travers les yeux d'une minuscule créature dans Gecko Gods.