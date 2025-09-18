Formula Legends - Legacy Edition est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Microidsvient d'annoncer que Formula Legends - Legacy Edition est d ésormais disponible en édition physique sur Nintendo Switch et supports concurrents. Développé par 3DClouds, Formula Legends rend hommage à l'âge d'or du sport automobile avec une expérience de course accessible et stylisée, axée sur le pur plaisir de la conduite. Proposant un mode Histoire, un mode Time-Attack et un mode multijoueur en ligne, ainsi qu'une direction artistique distinctive, le jeu plonge les joueurs dans l'univers palpitant de la course automobile de compétition. Cette version physique s'accompagne du jeu de base, ainsi que des 8 DLC déjà parus, et du contenu collector exclusif.

Améliorez votre expérience de course avec 8 DLCs

​L’édition Legacy inclut 8 contenus additionnels qui enrichissent considérablement le contenu du jeu. Les joueurs peuvent découvrir des voitures supplémentaires inspirées de différentes époques du sport automobile, participer à de nouvelles saisons couvrant plusieurs décennies d’histoire de la course, et courir sur des circuits emblématiques célébrant certains des lieux les plus marquants du sport. La collection inclut également le pack Formula E: Electric Evolution, apportant l’excitation des courses électriques modernes à l’expérience.

À propos de Formula Legends:

​Débutant dans les années 60 jusqu'à nos jours, le titre propose 16 voitures inspirées de véritables modèles ainsi que 14 circuits renvoyant à des lieux historiques, chacun évoluant au fil des années. Chaque époque a également ses héros. Des pilotes fictifs inspirés d'icônes réelles, avec compétences uniques : maîtres des pneus, spécialistes de la pluie, stratèges des stands... Leurs talents pourraient bien faire la différence. Proposant différents types de conduite (Arcade ou plus réaliste, à vous de choisir), Formula Legends réclame du sang froid, une connaissance approfondie de la piste et de bons réflexes afin de ne pas se retrouver rapidement en bas du classement.