FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster - Zanarkand vous attend sur Nintendo Switch 2

Déjà disponible depuis avril 2019 sur Nintendo Switch, FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster s’est offert la semaine dernière une nouvelle version optimisée pour la Nintendo Switch 2. Cette version s’offre pour l’occasion une amélioration des performances avec entre autres une résolution plus élevée, des textures améliorées mais aussi de nouvelles options de confort. Malheureusement pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, toujours pas de patch de mise à niveau proposé. Il faudra que les joueurs repassent à la caisse pour profiter de cette version proposée exclusivement en dématéria lisée sur Nintendo Switch 2 en Europe.

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster contient FINAL FANTASY X et sa suite FINAL FANTASY X-2, reconnus comme faisant partie des titres les plus populaires de toute la série FINAL FANTASY grâce à leurs histoires émouvantes et à leur qualité graphique époustouflante. FINAL FANTASY X suit l’histoire de Tidus, athlète superstar, dont le destin s’entremêle à celui de l’invoqueuse Yuna alors qu’ils se lancent dans un pèlerinage pour sauver le monde de Spira. FINAL FANTASY X-2 se déroule deux ans plus tard et suit les aventures palpitantes de Yuna, Rikku et Paine, qui partent à la découverte de secrets anciens et doivent vaincre de puissants ennemis.

Cette année marque le 25e anniversaire de la sortie initiale de FINAL FANTASY X au Japon. C’est donc l’occasion idéale pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus de découvrir deux opus légendaires de la série FINAL FANTASY, chez eux ou en déplacement.