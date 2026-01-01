Elementallis - Le Zelda-Like aura le droit à son édition physique sur Nintendo Switch

Déjà sorti le 28 avril dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Elementallis s'apprête à s'offrir une nouvelle sortie, mais cette fois-ci en version physique. Tesura Games, Top Hat Studios, le développeur indépendant AnKae Games et Maximum Entertainment France viennent en effet d'annoncer l'arrivée en éditions physiques standard et collector d'Elementallis sur Nintendo Switch et PS5 pour la fin de l'année 2026. Nous vous laissons découvrir un premier aperçu de cette édition ci-dessous.

L'édition standard d'Elementallis, incluant le jeu complet, sera accompagnée d'une jaquette réversible ainsi que d'un livret d'instructions afin de bien commencer votre aventure.

L'édition collector d'Elementallis comprend :

Jeu physique complet (NSW/PS5) avec jaquette réversible

Coffret collector

Livret d'instructions

Pin's du héros

Affiche recto-verso

Livre d'illustrations (50 pages)

Lot d’autocollants et de cartes postales

CD de la bande originale