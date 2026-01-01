EA SPORTS FC 27 détaille son gameplay et son mode carrière

Attendu pour le 25 septembre 2026 , EA SPORTS FC 27 aura une nouvelle fois le droit à son édition sur Nintendo Switch 2, et sur Nintendo Switch. En attendant, EA Sports a dévoilé plus d'informations sur le gameplay du jeu, ainsi que son mode carrière. Nous vous laissons découvrir ces nouveaux éléments ci-dessous.

EA SPORTS a dévoilé plus d'informations sur le Gameplay de FC 27 , offrant un aperçu détaillé des principales évolutions qui façonneront l'expérience de jeu de cette nouvelle édition. Au cœur des nouveautés : un gameplay davantage orienté vers le contrôle du joueur, une défense plus manuelle, des déplacements offensifs plus intelligents et une variété accrue dans les phases de jeu arrêtées.