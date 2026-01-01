EA SPORTS FC 27 détaille son gameplay et son mode carrière
Attendu pour le 25 septembre 2026, EA SPORTS FC 27 aura une nouvelle fois le droit à son édition sur Nintendo Switch 2, et sur Nintendo Switch. En attendant, EA Sports a dévoilé plus d'informations sur le gameplay du jeu, ainsi que son mode carrière. Nous vous laissons découvrir ces nouveaux éléments ci-dessous.
EA SPORTS a dévoilé plus d'informations sur le Gameplay de FC 27 , offrant un aperçu détaillé des principales évolutions qui façonneront l'expérience de jeu de cette nouvelle édition. Au cœur des nouveautés : un gameplay davantage orienté vers le contrôle du joueur, une défense plus manuelle, des déplacements offensifs plus intelligents et une variété accrue dans les phases de jeu arrêtées.
EA SPORTS a dévoilé plus d'informations sur les modes Carrière de FC 27, offrant un aperçu détaillé des principales nouveautés qui enrichiront l'expérience Manager et Joueur. Au cœur des évolutions : un marché des transferts entièrement repensé, plus rapide, plus intelligent et plus dynamique, de nouveaux défis personnalisables grâce aux Manager Live Creator Challenges, ainsi que des rivalités plus intenses en Carrière Joueur pour une immersion encore plus poussée.