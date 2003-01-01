Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered sortira début octobre sur Nintendo Switch 2

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé que DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered sortira dans le monde entier le 1er octobre prochain. Pour célébrer le lancement des précommandes, nous vous laissons découvrir une bande-annonce riche en action. Cette édition remasterisée de l’un des titres les plus appréciés de la série sortira sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. À noter qu'il n'y a plus de version Nintendo Switch de prévue.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered inclura non seulement tout le contenu du jeu original DYNASTY WARRIORS 3 ainsi que l’extension DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends, mais permettra également aux fans de redécouvrir ce titre emblématique avec des graphismes et des contrôles améliorés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et scénarios.

Plus de 40 officiers du roster original feront leur retour dans ce remaster, aux côtés du protagoniste de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, Ziluan.

Les éléments clés du jeu original, comme les True Musou Attacks et le mode coopératif à deux joueurs, sont également de retour, accompagnés d’une nouvelle mécanique appelée “Evasion”. Cette action permettra d’esquiver les attaques ennemies ou de se replier temporairement du champ de bataille. Une esquive parfaitement synchronisée déclenchera une “Just Evasion”, une contre-attaque puissante.

Les joueurs pourront aussi utiliser la nouvelle fonctionnalité “Perfect Power Guard”, qui permet de dévier une attaque ennemie et d’ouvrir une fenêtre de contre-attaque capable d’étourdir les adversaires si le timing du “Power Guard” classique est parfaitement exécuté. En exploitant ces nouvelles mécaniques, les joueurs pourront renverser le cours des combats grâce à des éléments plus tactiques.

De nouveaux scénarios difficiles, mettant en scène de nombreux officiers obtenables sous certaines conditions, ont également été ajoutés, permettant d’explorer l’histoire du jeu original enrichie de contenus additionnels.

Enfin, la fonctionnalité “Weapon Fusion” fait son apparition, permettant de forger des armes ultimes en consommant des armes inutiles et en transférant leurs attributs élémentaires et compétences vers d’autres armes.