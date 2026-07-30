DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Le Super Limit-Breaking NEO DLC s’offre un nouveau trailer

Le nouveau contenu de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le « Super Limit-Breaking NEO DLC », sera disponible le 30 juillet 2026 sur supports concurrents. Pour l’occasion, Bandai Namco nous propose une nouvelle vidéo faisant le point sur le contenu qui sera proposé. Quant aux versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, aucune date de sortie n’est indiquée pour ce DLC pour le moment. En espérant une sortie rapide.

Comme détaillé dans la lettre du Producteur, ce DLC introduira un nouveau mode solo intitulé « Aventure brise-limites », dans lequel les joueurs pourront choisir leur personnage favori, développer ses capacités et le personnaliser à travers une grande variété de combats. Les joueurs évolueront sur une carte, sélectionneront leurs adversaires en fonction de leur puissance et utiliseront des Arts de Combat pour obtenir des avantages stratégiques. Les statistiques des personnages pourront ensuite être améliorées, permettant à chacun de façonner son combattant selon son style de jeu préféré.

Le DLC comprend également :

4 nouveaux combats Épisode (Episode Battles) ;

33 nouveaux personnages issus de DRAGON BALL, DRAGON BALL Z, DRAGON BALL SUPER et DRAGON BALL GT ;

4 nouvelles arènes.

Mais ce n’est pas tout : une mise à jour gratuite apportera également des ajustements de gameplay ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu.

Le « Boost Sparking! » permettra aux joueurs de dépenser une importante quantité de Skill Stock afin d’augmenter davantage leur puissance d’attaque lorsqu’ils sont en mode Sparking!. En contrepartie, une fois l’effet terminé, leurs statistiques seront temporairement réduites.

Le « Blast enchainé » est une nouvelle mécanique qui crée une opportunité de suivi supplémentaire après avoir projeté un adversaire au loin. En passant à un allié de réserve et en poursuivant l’assaut avec une attaque à distance (blast), les joueurs pourront infliger des dégâts considérables.

Des variantes de certaines arènes existantes seront également ajoutées dans le cadre de cette mise à jour.