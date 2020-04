Dog Duty fait feu sur Nintendo Switch

Développé par Zanardi and Liza et sorti en 2019 sur Steam, Dog Duty s'apprête à s'offrir son baptême du feu sur diverses consoles dont la Nintendo Switch. Attendu dans le courant du printemps 2020 , cette arrivée est rendue possible grâce aux efforts de l'éditeur SOEDESCO. Pour en apprendre davantage sur Dog Duty, nous vous laissons ci-dessous un communiqué ainsi qu'un trailer.

À propos de Dog Duty : Prenez la tête d'une équipe de bons à rien et partez affronter le maléfique Commandant Octopus et son armée qui menacent la paix dans le monde. Dans cet amusant jeu de tactique en temps réel, vous vous lancez dans une guérilla pour pulvériser la vermine d'Octopus. Combattez sur le toit de votre véhicule en mouvement et voyagez d'île en île pour libérer des avant-postes et terrasser des boss coriaces dans leurs puissantes octo-machines. Pulvérisez cette bande de calamars, mais restez sur vos gardes, car ils sont bien armés ! Caractéristiques : Formez un trio et partez à l'assaut des octo-ennemis lors de combats en temps réel

Libérez les avant-postes pour empêcher le ravitaillement en armes, en armures et autres octo-ressources

Venez à bout de boss épiques et frayez-vous un chemin vers le terrible Commandant Octopus

Combattez sur le toit de votre véhicule blindé et flambez vos ennemis tout en conduisant