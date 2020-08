Dodo Peak se lance à l'aventure sur Nintendo Switch

Si vous recherchez un titre mêlant jeu de plateformes et puzzles, Moving Pieces vous invite à découvrir dès à présent Dodo Peak sur Nintendo Switch. Disponible au prix de 9,99€ sur l'eShop, nous vous laissons ci-dessous un descriptif ainsi qu'un trailer de présentation.

Incarnez un dodo pour trouver et secourir vos oisillons perdus et éparpillés dans des montagnes dangereuses.

Ramenez-les à la maison en évitant les obstacles et les ennemis !

Dodo Peak est un retour au source des jeux de plateformes d’arcade classiques, avec une touche de modernité.

Récupérez des pièces, esquivez les serpents sournois, évitez les singes malveillants, obtenez des pouvoirs qui vous permettront d’accélérer ou de devenir extrêmement fort et visez le meilleur temps dans une grande variété d’îles toutes plus colorées les unes que les autres. Plus votre groupe d’oiseau prendra de l’importance, plus le défi consistant à les ramener chez eux deviendra difficile !

Caractéristiques :