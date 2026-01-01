DEMONS' NIGHT FEVER - Un nouveau Tactical-RPG à l'humour noir attendu sur Nintendo Switch

Arc System Works vient d'annoncer la sortie de DEMONS' NIGHT FEVER, un RPG de simulation anticonformiste axé sur le speedrun, où le sacrifice de vos propres alliés est la clé de la victoire. Le titre sortira sur Nintendo Switch, PS5 et Steam le 22 octobre 2026. Nous vous laissons découvrir un premier trailer de présentation ci-dessous. Limitée à 500 exemplaires, l'Édition Deluxe limitée en version physique, comprenant la bande originale, sera une exclusivité du site Red Art Games . Les précommandes ont débuté, pour une livraison prévue le 3 décembre . Le titre proposera des voix anglaises / japonaises, et des sous-titres an gnalsi, japonais, coréen, chinois, et en français.

Synopsis

Dans un monde bien différent du nôtre, Giga Super Death - le Démon suprême - était sur le point de vaincre Dieu lorsqu'il a soudainement été transformé en un bébé impuissant. Pour recouvrer son formidable pouvoir, il active son programme de résurrection sur mesure : DEMONS' NIGHT FEVER.

Pris au piège dans ce rituel, Killshiro Katanaka, un programmeur cynique au bout du rouleau qui déteste le monde entier, conclut un pacte bizarre avec le Démon. Ensemble, le maître et son nouveau disciple se lancent dans une quête pour déchaîner le chaos le plus total. Sur leur route se dresse Dieu lui-même, accompagné de Mary Haley, une idol populaire à qui l'on a lavé le cerveau pour lui faire croire qu'elle doit sauver Killshiro des griffes du Démon.