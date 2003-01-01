Le Nitro Deck 2 CRKD arrive dans vos chaumières pour vos Nintendo Switch 2

Et un, et deux, et 3 manettes d'annoncées par le constructeur CRKD. Les annonces se concluent avec le Nitro Deck 2, successeur de son célèbre accessoire pour Nintendo Switch, avec une compatibilité pensée pour la Nintendo Switch 2 ainsi que la Switch actuelle. Les précommandes sont ouvertes et les premières livraisons dans les prochains jours.

Conçu pour améliorer l’expérience en mode portable, le Nitro Deck 2 apporte un confort renforcé, une ergonomie retravaillée et une fixation plus sûre grâce à un système de verrouillage arrière. Il devient ainsi un véritable “grip” haut de gamme destiné à transformer la prise en main de la console, que ce soit sur Switch 2 ou sur les modèles précédents.

Côté technologie, CRKD introduit les sticks CaptiStick, une solution sans contact censée éliminer totalement le joystick drift tout en offrant une précision accrue et une résistance ajustable. L’ensemble est complété par des boutons programmables, des gâchettes numériques améliorées, la vibration, le motion control et plusieurs options de personnalisation avancées.

Le Nitro Deck 2 ne se limite pas au mode portable : il peut aussi être utilisé comme manette sans fil ou filaire grâce au Bluetooth et aux adaptateurs inclus. CRKD met également en avant une compatibilité étendue avec différents accessoires modulaires et son écosystème logiciel de personnalisation. Proposé à partir de 99,99 $, le Nitro Deck 2 se positionne comme une solution premium pour améliorer l’expérience handheld.