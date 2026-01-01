Cotton Reboot! et Cotton Reboot! High Tension! de retour en 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch

La licence de shoot'em up Cotton n'a décidément pas fini de nous faire (re)découvrir son catalogue de jeu. Cette fois-ci, ce sont pas moins de 2 jeux qui vont faire leur arrivée en 2026 en versions physique et dématérialisée : Cotton Reboot! et Cotton Reboot! High Tension!. Nous vous laissons découvrir ci-dessous toutes les informations concernant la parution des deux titres.

Définissant le genre du « cute ’em up » depuis 1991, la sorcière Cotton a conquis le cœur des joueurs tout en mettant leurs réflexes à l’épreuve. Devenue une véritable mascotte du genre, elle est toujours à la recherche de ses friandises préférées, les célèbres Willow. Aujourd’hui, elle revient dans Cotton Reboot!, permettant aux joueurs de redécouvrir l’un des shoot’em up mignons les plus appréciés du Japon, avec au choix des graphismes HD modernes grâce au mode HD Reboot ou l’affichage pixel-perfect du mode original X68000. Pour accompagner l’aventure de Cotton et de sa fée amie Silk, les joueurs pourront choisir entre la bande-son originale du X68000 et une version remixée lors de la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, Cotton Reboot! est un incontournable aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux venus du genre cute ’em up.

Initialement sorti il y a cinq ans, Cotton Reboot! High Tension! est le deuxième épisode de la série Reboot développée par Beep et réalisée par Studio Siesta/Rocket Engine. Cette fois, il ne s’agit plus des délicieuses friandises que Cotton cherchait à récupérer dans Cotton Reboot! : dans Cotton Reboot! High Tension!, une force obscure prend la forme d’un Willow devenu humain. Il semblerait qu’il soit possible d’abuser du sucre, car ce Willow est l’incarnation même du mal ! S’appuyant sur les mécaniques de Cotton Reboot!, les joueurs retrouveront des capacités emblématiques comme Fire Dragon et Lightning dans Cotton Reboot! High Tension!, tout en découvrant de nouveaux systèmes de jeu à maîtriser. Les attaques ennemies deviennent plus intenses et plus agressives, mais les joueurs pourront en contrepartie exploiter une puissante magie cachée afin d’augmenter leur score. De plus, le système Fever de Cotton Reboot! fait son retour sous une forme améliorée baptisée Willow Fever.