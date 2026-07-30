Constance s’offre une version Nintendo Switch 2

Initialement sorti le 1er mai 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch, le Metroidvania Constance fait main n’aura pas eu à attendre longtemps avant d’avoir le droit à sa version Nintendo Switch 2. ByteRockers’ Games et PARCO GAMES ont ainsi confirmé que le titre sera disponible sur l’eShop de la dernière console de Nintendo dès le 30 juillet 2026 . À noter qu’aucun patch de mise à niveau est proposé pour le moment pour les possesseurs de la version Nintendo Switch.

Transformez-vous en peinture pour plonger dans le sol et les murs, fendre les airs et vos ennemis, et maîtriser une multitude de techniques de pinceau uniques afin de conserver un enchaînement d'actions fluide et ininterrompu. Gagnez en puissance en débloquant de nouvelles techniques de pinceau, en terrassant de redoutables adversaires, en relevant des défis de plateforme et en résolvant des énigmes pour progresser tout en découvrant le passé de Constance. Aidez-la à surmonter ses tourments intérieurs, à libérer sa créativité et à trouver sa véritable raison d'être.

La version Nintendo Switch 2 de Constance proposera un mode Performance amélioré pouvant atteindre 120 images par seconde, un mode Qualité optimisé avec une résolution de 1440p, une bande-son enrichie ainsi qu'un système de succès intégré.

Explorez 6 biomes uniques au cœur du monde intérieur de Constance, où chaque région abrite ses propres ennemis et personnages, incarnant différentes facettes de sa psyché et de son histoire personnelle. Découvrez d'innombrables secrets, des chemins alternatifs, des affrontements contre des boss redoutables, des personnages hauts en couleur, des quêtes annexes et de nombreux objets à collectionner dans cet univers intérieur interconnecté à l'exploration non linéaire.