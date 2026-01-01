Cabernet - L'édition physique sera disponible fin juin sur Nintendo Switch

Tesura Games, Akupara Games, le développeur Party for Introverts et Maximum Entertainment France viennent de confirmer la date de sortie des éditions physiques Standard et Collector de Cabernet, qui seront disponibles en France dès le 26 juin 2026 sur Nintendo Switch et PS5. Nous vous laissons découvrir ci-dessous à quoi ressembleront ces éditions, ainsi qu'un trailer dédié. Malheureusement le titre ne bénéficiera pas de sous-titres français.

Cabernet est un jeu de rôle narratif en 2D qui se déroule dans un monde inspiré de l'Europe de l'Est du 19e siècle, avec une touche de modernité. Guidez Liza, une jeune vampire aux prises avec sa moralité et le monde surnaturel dans lequel elle a été entraînée. Allez-vous conserver votre humanité ou descendre encore plus bas dans l'horreur que vous êtes devenu ? Préparez-vous à explorer un monde caché d'intrigues politiques, de conflits de classes et de corruption décadente.

L'art, la littérature, l'histoire, les sciences : voilà les compétences dont vous aurez besoin pour réussir. Vos connaissances seront votre meilleure arme dans un monde où les rusés s'accaparent les fruits de la vie au détriment des plus brutaux.