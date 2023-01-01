BOKURA - L’aventure en co-op disponible sur Nintendo Switch 2

Kodansha Ltd. confirme que BOKURA, créé par le développeur solo tokoronyori, sera disponible sur Nintendo Switch 2 depuis ce 29 juillet au prix de 4,15€ grâce à son bonus de précommande. Pour rappel, le titre était disponible depuis 2023 sur l’eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Information importante, il s’agit d’un jeu d’aventure et de réflexion conçu exclusivement pour deux joueurs.

BOKURA est un jeu d'aventure à deux joueurs. Incarnez deux garçons qui se sont enfuis de chez eux et travaillez ensemble pour vous emmener dans un endroit très, très lointain. Revivez l'amitié de votre enfance à travers le voyage de deux garçons.