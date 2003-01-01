BioEden, le nouveau jeu de gestion cosy, sortira le 3 septembre sur Nintendo Switch 2

Dévoilé lors du Future Games Show, BioEden est un jeu de gestion cosy centré sur la nature, dans lequel les joueurs doivent sauver un monde stérile. Ce nouveau titre, développé par Broken Arms Games et édité par Focus Entertainment, sortira le 3 septembre sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. D’ici-là, nous vous laissons découvrir le dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

Commencez à redonner vie à votre monde grâce à la démo jouable La démo de BioEden, disponible sur Steam, donne un accès complet au tutoriel et offre un premier aperçu de l'aventure relaxante, tournée vers la nature, qui vous attend dans le jeu complet. Faites vos premiers pas sur une planète sans vie et découvrez les mécaniques principales du jeu : gestion des ressources et de l'espace, exploration, construction libre et soin des animaux.