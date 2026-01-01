A.O.T. 3 sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch 2

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force viennent d'annoncer la date de sortie de A.O.T. 3, troisième et dernier opus vidéoludique sur l'univers Attack on Titan. Sortez votre équipement tridimentionnel du placard, le titre sera officiellement disponible à partir du 10 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons visionner le trailer de l'annonce ci-dessous.

A.O.T. 3 est l'aboutissement captivant de la série de jeux d'action, retraçant l'histoire d'Attack on Titan depuis les débuts du Bataillon d'exploration jusqu'à sa conclusion dramatique. Dans ce nouvel opus, les joueurs incarneront un membre du Bataillon d'exploration afin de revivre les événements historiques qui ont façonné le monde, aux côtés des personnages emblématiques d'Attack on Titan.

En plus de l'édition standard, disponible en versions physique et numérique, les fans pourront précommander une édition de lancement spéciale Steelbook™ avec ICONART sur toutes les plateformes physiques. Une Édition Deluxe numérique est également disponible en précommande. Elle comprend le jeu de base, un artbook numérique, un pack de personnalisation des personnages, un pack d'équipement original, un pack d'objets de départ ainsi qu'un accès anticipé de 72 heures**.

Tous les joueurs qui précommanderont une version numérique du jeu recevront en bonus de précommande l'objet de personnalisation « Boucles d'oreilles Ailes de la Liberté ».

Tous les joueurs qui achèteront une version physique ou numérique du jeu*** recevront en bonus d'achat anticipé l'objet de personnalisation « Sweat à capuche Ailes de la Liberté ».

Les joueurs disposant de données de sauvegarde d'A.O.T. 2 ou de A.O.T. 2: Final Battle recevront également des bonus en jeu supplémentaires (les données de sauvegarde devront être présentes sur la même console que celle utilisée pour jouer à A.O.T. 3). Davantage d'informations seront communiquées ultérieurement.

A.O.T. 3 est actuellement en cours de développement et sa sortie est prévue le 10 décembre 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC (Steam®). Le jeu proposera les voix japonaises avec des textes en français, anglais, italien, allemand et espagnol.