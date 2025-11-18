Squirrel with a Gun s'offre une version physique sur Nintendo Switch 2

Le jeu de tous les possibles Squirrel with a Gun revient plusieurs mois après sa sortie en dématérialisée sur Nintendo Switch 2 avec une bonne nouvelle. Maximum Entertainment et le développeur Dee Dee Creations ont signé un partenariat pour proposer le jeu en version physique (avec une cartouche Game Key), qui sera disponible dans les boutiques de l'Hexagone à partir du 13 octobre 2026. Nous vous laissons un aperçu de la boîte ci-dessous, ainsi qu'un trailer dédié. Votre serviteur avait également eu l'occasion de faire un test dédié du jeu, disponible dans nos colonnes.

Le jeu contient sur Switch 2 tous les DLC précédemment parus, dont : Mise à Jour Ratatoskr – La furie nordique attend notre protagoniste Écureuil au sommet des débris de l'Arbre à Glands Dorés. L'Écureuil pourra-t-il surmonter ce nouveau défi et vaincre Ratatoskr pour sauver le quartier ?

– La furie nordique attend notre protagoniste Écureuil au sommet des débris de l'Arbre à Glands Dorés. L'Écureuil pourra-t-il surmonter ce nouveau défi et vaincre Ratatoskr pour sauver le quartier ? Mise à Jour Gravity Gun – Lâchez la puissance brute de la physique avec le Gravity Gun pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouveaux lieux du quartier.

– Lâchez la puissance brute de la physique avec le Gravity Gun pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouveaux lieux du quartier. Mise à Jour Mode Photo – Saisissez vos moments de jeu les plus explosifs avec des filtres cinématographiques ou des selfies d'écureuil.

– Saisissez vos moments de jeu les plus explosifs avec des filtres cinématographiques ou des selfies d'écureuil. Mise à Jour Mois des Fiertés – Explorez "Pride Street", un tout nouveau quartier déblocable paré d'un style tout en couleurs. Complétez de nouveaux objectifs et découvrez la puissance secrète de l'arc-en-ciel dans ce lieu festif.

– Explorez "Pride Street", un tout nouveau quartier déblocable paré d'un style tout en couleurs. Complétez de nouveaux objectifs et découvrez la puissance secrète de l'arc-en-ciel dans ce lieu festif. Mise à Jour Varmint Collection – De nouvelles fourrures pour incarner des tas d'animaux, des défis supplémentaires, et des lieux loufoques à explorer. En bonus physique, chaque boîte inclura un autocollant vinyle représentant l'iconique silhouette de l'écureuil au pistolet afin de faire venir ce petit fauteur de trouble dans votre univers physique.