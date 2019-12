Prison Princess dévoile ses charmes en détail

Alors que nous vous annoncions la semaine dernière l'arrivée prochaine de Prison Princess sur Nintendo Switch, Qureate vient de son côté de mettre à jour le site officiel du jeu, dévoilant une foule de détails. Au menu, des informations sur les héroïnes, le gameplay, ainsi que plusieurs clichés à ne pas laisser entre les mains des plus jeunes !

Histoire

Le continent de Maygard. La paix et la prospérité apportées par les deux royaumes de "Aria Zaza" et "Zanji Zed" ont duré d'innombrables années. Cet âge d'or est maintenant confronté à sa chute. Le Roi Démon, libéré de son sceau, a transformé notre continent en une mer de flammes. Alors que les villes étaient envahies les unes après les autres, un homme est apparu, portant en lui le sang d'anciens héros...

Au cours de son voyage, le héros a connu de graves malheurs et a péri. Les serviteurs du Roi Démon se sont faufilés dans les capitales des deux royaumes pour kidnapper leurs précieuses princesses. Tout espoir semblait alors perdu...

Cependant, il semble que notre héros ne soit pas complètement mort après tout. Même en tant qu'esprit, il est déterminé à rester dans ce monde, et il est parti pour sauver les princesses du mal. Maintenant, le héros peut-il réussir à sauver les princesses kidnappées sous son apparence d'ectoplasme ?

Système

Le héros a perdu la vie durant son voyage ! N'étant rien de plus qu'un spectre, peut-il réussir à sauver les princesses kidnappées ?

Le joueur doit mener les deux princesses captives à travers le château, en résolvant des énigmes tout en s'échappant du château du Roi Démon. Les choix que le joueur fera décideront du destin des princesses, et du leur !

Instruisez les princesses et aidez-les à s'échapper !

Le héros n'a pas de corps physique et ne peut donc pas interragir sur l'environnement ou résoudre des énigmes par lui-même. Il doit demander aux princesses d'agir à sa place.

Découvrez les zones suspectes et demandez aux princesses de les vérifier !

Les princesses pourraient alors acquérir des objets ou des indices !

Utilisez l'objet ou l'indice nouvellement trouvé dans les pièges de démantèlement et trouvez votre chemin pour vous échapper !

Les indices que vous trouverez vous aideront à désamorcer les pièges et à vous échapper !

Il y a quelque chose sur le mur qui ressemble à un bouton, mais de quoi s'agit-il...

Cette boîte en bois qui ne s'ouvre pas, mais il y a une marque très curieuse dessus...

Que se passe-t-il si vous alignez les pièces d'échecs...

Pour que les princesses puissent s'échapper, vous allez devoir faire face à beaucoup de pièges et de puzzles. Mais pour les résoudre, vous allez devoir parcourir la pièce de fond en comble, et obtenir tous les objets et indices ! Toi, le héros, tu vas devoir tester ton intelligence à chaque fois !

Ne touchez pas, ne regardez pas et ne soyez pas distrait ! Les princesses devront "se mettre en quatre" si elles veulent résoudre les énigmes !

Il y a de nombreux pièges qui obligeront les princesses à se salir les mains, les pieds, et à peu près toutes les autres parties du corps ! Il y a une limite de temps pour les puzzles, donc vous devez vous concentrer sur les pièges sans vous laisser distraire par les princesses se retrouvant dans des positions compromettantes devant vous ! Et oubliez l'idée de cliquer sur elles ! Vous allez peut-être tous aimer ça, mais concentrez-vous ou elles vous gronderont ! Alors gardez l'œil sur la récompense, supprimez le désir d'interagir avec les princesses, et désarmez ces pièges, comme un vrai héros devrait le faire ! Mais les actions du héros à leur égard pourraient bien affecter le destin de tous les 3...

Il y a beaucoup de distractions inévitables pendant vos enquêtes.

Vous pensiez vérifier la chambre, mais il y a tellement plus à vérifier quand elles se promènent...

Il faudrait que tu sois aveugle pour ne pas les voir ! Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ?

Personnages

Aria

La princesse du royaume d'Aria Zaza. Incapable de s'aventurer bien loin pendant la plus grande partie de sa vie, elle ne connaît pas grand chose du monde. Elle parle doucement, mais elle est passionnée et rêve sincèrement d'un monde où les gens sont heureux et vivent leur vie en paix. Elle dit parfois des choses stupides, mais elle lit beaucoup et son raisonnement astucieux et vif surprend souvent les gens autour d'elle. Elle est aussi exceptionnellement douée pour la magie. Elle a toujours souhaité rencontrer la princesse Zena afin que les deux puissent devenir amies, mais elles n'ont pas eu la chance de se rencontrer.

Zena

La princesse du royaume de Zanji Zard. Elle se prend extrêmement au sérieux mais ne peut pas être franche sur ses sentiments. C'est une tsundere classique, soufflant le chaud et le froid. Elle s'entraîne à l'épée tous les jours et ses compétences sont inégalables ! Un dangereux mélange de peur de rien et de volonté de s'attaquer à tout, elle rabaisse le héros une minute, et met en place ses blagues la minute suivante. Elle n'a pas rencontré Aria, mais a souvent été la cible de comparaisons avec cette dernière par d'autres personnes et cela a alimenté une sorte de rivalité pour elle.