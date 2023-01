INSTAX Mini Link 2 - Imprimez vos photos et vos captures d'écrans Nintendo Switch avec cette imprimante à Polaroïd édition Splatoon 3

Vous rêvez d'imprimer vos meilleures captures d'écrans de vos jeux Nintendo Switch ? Vous rêvez aussi de vous mettre à la photo Polaroïd ? Mellez l'utile à l'agréable avec l'Instax Mini Link 2 pour Nintendo Switch. Cette imprimante portable vous permettra, via un smartphone de transférer vos captures d'écrans Nintendo Switch ou tout autre photos de votre galerie personnelle pour les transformer en quelques secondes en Polaroïd. Le principe est simple, vous choisissez votre capture, vous la recadrez dans l'application dédiée sur votre smartphone puis l'Instax Mini Link 2 se charge de l'impression.

Annoncée au prix de 149,99 euros, une édition spéciale Splatoon 3 vous permettra d'utiliser les couleurs et les icônes du jeu pour embellir vos propres photos tout en profitant d'une housse de protection calamar du plus bel effet pour votre imprimante. Cette édition spéciale sortira le 6 février prochain chez vos revendeurs habituels, n'hésitez pas à la précommander. Pour plus de précisions, Instax vous propose une série de vidéos dédiées à l'imprimante ci-dessous.