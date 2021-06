Happy Game, le trip psychédélique d'Amanita Design revient nous glacer le sang

Annoncé en décembre dernier lors d'un Indie World et après avoir vu sa date de sortie repoussée, Happy Game, le jeu d'horreur psychédélique qui va nous donner des cauchemars revient aujourd'hui avec une toute nouvelle bande-annonce. Reconfirmant sa date de sortie pour cet automne , le jeu d'Amanita Design, les créateurs de Machinarium et Botanicula, profite de cette vidéo pour nous montrer encore une fois l'étendue de la folie qui nous attend et nous refait froid dans le dos avec des séquences terrifiantes.

Cette nouvelle bande-annonce fut dévoilée dans le cadre du Futur Games Show, un des nombreux événements de cet E3 2021 qui décidement est véritablement sur tous les fronts.

Que pensez-vous d'Happy Game ? Allez-vous donner une chance à ce trip terrifiant ? Même nous, nous ne savons pas si nous nous laisserons terrifier par ce jeu générateur de cauchemars...

*NEW TRAILER*



Happy Game:

???? just appeared at #E32021 #FutureGamesShow

???? is being delayed…

???? is launching on PC and Switch this fall



Wishlist on Steam and check out the updated free demo: https://t.co/lWrCpFpMDW pic.twitter.com/2JlL4s9Sh4