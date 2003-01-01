Garfield – Escape from Monday dévoile ses premières minutes de jeu

À l'occasion du San Diego Comic-Con, Microids a dévoilé un premier aperçu exclusif de Garfield – Escape from Monday. Cette toute nouvelle vidéo de gameplay présente les 8 premières minutes du jeu, permettant aux joueurs de découvrir le premier niveau. pour rappel, le jeu sera disponible le 24 septembre 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Bien plus qu’une simple aventure colorée, Garfield – Escape from Monday capture l'esprit de l'une des franchises de divertissement les plus appréciées au monde dans une expérience interactive inédite. Conçu pour plaire aussi bien aux nostalgiques de la célèbre "cattitude" de Jim Davis qu’aux passionnés de jeux vidéo, Garfield – Escape from Monday bouscule les codes. Les joueurs devront maîtriser la technicité des mouvements félins, gérer des capacités uniques liées à 3 costumes exclusifs que Garfield peut porter en jeu (dinde, surfeur, cowboy) et affronter une variété de boss redoutables tout au long de leur périple. Cette plongée au cœur du cauchemar promet une aventure palpitante pour les joueurs du monde entier.