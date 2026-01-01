EA SPORTS FC 27 dévoile plus d'informations sur son gameplay

Si vous guettez l'arrivée du prochain opus de la licence EA SPORTS FC, vous serez ravis d'apprendre que EA SPORTS FC 27 a bien été confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch 2 le 25 septembre 2026. EA SPORTS de son côté a dévoilé plus d'informations sur le gameplay du titre, offrant un aperçu détaillé des principales évolutions qui façonneront l'expérience de jeu de cette nouvelle édition.

Au cœur des nouveautés : un gameplay davantage orienté vers le contrôle du joueur, une défense plus manuelle, des déplacements offensifs plus intelligents et une variété accrue dans les phases de jeu arrêtées.

Source : Nintendo